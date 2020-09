Crimă sau accident: Moartea unei angajate a Ambasadei SUA în Ucraina Poliția din Ucraina a spus miercuri ca o angajata a Ambasadei SUA în Ucraina a murit dupa un atac în Kiev și ca în acest moment este cautat un suspect în acest caz, relateaza Reuters. Ulterior, purtatorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Artem Shevchenko, a scris pe Twitter ca moartea angajatei s-ar putea sa fi fost o crima sau s-ar putea sa fi fost un accident.

&"Femeia inconștienta a fost internata într-un spital unde ulterior a murit. În timpul examinarii bunurilor femeii, a fost gasita cartea de identitate a unei angajate a Ambasadei SUA&",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia ucraineana a anuntat miercuri ca o angajata a ambasadei SUA in Ucraina a murit dupa un atac la Kiev si ca se afla in cautarea unui barbat suspect in acest caz, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.''Femeia in stare de inconstienta a fost internata intr-un spital unde a murit. In timpul…

- Politia din Afganistan a confiscat patru tone de nitrat de sodiu, substanta folosita la fabricarea de bombe si dispozitive explozive improvizate, au anuntat luni oficiali afgani, captura fiind una din cele mai mari de acest fel in cei 19 ani de conflict, transmite luni Reuters.Cantitatea de…

- Un barbat a fost ucis si sapte persoane au fost ranite, dintre care doua grav, intr-o serie de atacuri cu cutitul care au avut loc duminica la Birmingham, oras din centrul Angliei, a anuntat politia din West Midlands, transmit Reuters si dpa, citate de Agerpres."In prezent suntem in masura sa confirmam…

- O alunecare de teren si inundatiile cauzate de ploile torentiale au provocat decesul a cel putin 41 de persoane, in ultima saptamana, in Nepal si India, au anuntat autoritatile luni, inainte de incheierea sezonului musonic care, in acest an, a lasat in urma sute de morti in Asia de Sud, relateaza…

- Ministerul de Interne trece printr-o criza de imagine fara precedent: Poliția a asigurat paza la priveghiul interlopilor, iar șefii Poliției s-au intalnit in miez de noapte cu șefii clanurilor mafiote pentru a negocia.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 106: 'PNL ca partid…

- Actorul Chadwick Boseman, devenit un star de talie mondiala dupa ce a interpretat rolul principal masculin in filmul cu supereroi "Black Panther", inspirat din universul benzilor desenate Marvel, a murit la varsta de 43 de ani la finalul unei lupte de patru ani cu cancerul de colon, potrivit unui anunt…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat sambata ca este o problema de securitate nationala pentru Ucraina sa nu se amestece in politica interna a SUA, in special in procesul electoral, transmite Reuters preluat de agerpres. "#Ucraina nu si-a permis si nu isi va permite sa intervina in alegeri…