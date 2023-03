Crimă în Ploieşti. Presupusul autor s-a predat poliţiei Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, duminica, 5 martie, lucratori din cadrul Inspectoratului de Poliție Judetean (IPJ) Prahova au fost sesizați de catre un barbat ca fratele sau, in varsta de 50 de ani, din Ploiești, se afla inconștient in locuința. Totodata, la sediul Secției nr.3 de Poliție Ploiești s-a prezentat un barbat in varsta de 60 de ani, declarand ca ar fi injunghiat un barbat, in locuința acestuia. La fața locului s-a prezentat un echipaj medical care a constatat decesul barbatului. Trupul neinsuflețit al acestuia a fost transportat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

