- Parlamentul European a adoptat, miercuri, in plen, Directiva privind permisele de conducere, prin care Uniunea Europeana si-a propus ca obiectiv ajungerea la zero tragedii mortale rutiere pana in 2050. Anuntul a fost facut de europarlamentarul Corina Cretu. „Astazi a avut loc votul Directivei privind…

- Plenul Parlamentului European a adoptat, marti, la Strasbourg, raportul privind protectia jurnalistilor si aparatorilor drepturilor omului si democratiei impotriva procedurilor judiciare vadit nefondate, a anuntat europarlamentarul Corina Cretu. ‘Astazi am votat raportul privind protectia jurnalistilor…

- Statele din Uniunea Europeana vor recunoaste "automat" diplomele romanesti de asistent medical generalist obtinute inainte de aderarea Romaniei la UE pentru cei care au urmat programul de revalorizare organizat in scopul alinierii la criteriile minime de formare prevazute de Comisia Europeana, a informat,…

- Conform bilantului Politiei Romane, in 2023 au fost inregistrate 4.525 de accidente rutiere grave (o medie 12 accidente zilnic), soldate cu pierderea a 1.545 de vieți omenești si cu ranirea grava a 3.535 de persoane. In comparație cu 2022, au fost cu 190 mai putine accidente, cu 88 mai putine persoane…

- Șoferii cu permis categoria B ar pute conduce vehicule mai grele, daca se adopta o directiva europeana. Uniunea Europeana ia in considerare modificari importante in domeniul permiselor auto, care ar putea revoluționa modul in care șoferii opereaza vehiculele pe drumurile europene. Daca directiva propusa…

- „Masurile propuse astazi vor imbunatati eficienta si fiabilitatea navigatiei interioare si a gestionarii traficului pe toate fluviile europene, cum ar fi Dunarea si Rinul. Prin intermediul unor servicii moderne de informatii fluviale, transportatorii si capitanii de nave fluviale vor putea sa comunice…

- La data de 13 iulie 2023, a intrat in vigoare Legea nr. 213/2023 pentru completarea art.91 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal. Potrivit noii reglementari, nu se poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere in cazul unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea…

- Deputații au dat votul final asupra proiectului de lege care permite șoferilor cu permis categoria B sa conduca și motociclete cu transmie automata și cu o capacitate cilindrica de 125 centrimetri cubi, ce dezvolta cu o putere maxima de 11 kw.In favoarea proiectului au votat, marți, 281 de deputați.…