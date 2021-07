Creșterea porcilor în aer liber, interzisă la stâne sau ferme vegetale (proiect) Creșterea porcinelor ar putea fi interzisa in exploatații in aer liber de tipul stanelor, taberelor de vara, cantoanelor silvice, cantoanelor de pe langa diguri sau societaților agricole vegetale. Interdicția este prevazuta intr-un proiect de ordonanța de urgența privind noi reguli pentru creștere porcilor in sistem tradițional. Proiectul, lansat in dezbatere publica de Autoritatea Naționala Sanitar […] The post Creșterea porcilor in aer liber, interzisa la stane sau ferme vegetale (proiect) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

