Creşterea exporturilor Chinei s-a accelerat în mod neaşteptat în iulie, oferind un impuls încurajator economiei Exporturile au crescut in iulie cu 18% fata de anul precedent, cel mai rapid ritm din acest an, au aratat duminica datele oficiale vamale, in comparatie cu o crestere de 17,9% in iunie, fiind peste asteptarile analistilor, privind o crestere de 15,0%. Exporturile au fost unul dintre putinii factori pozitivi pentru economia chineza in 2022, deoarece restrictiile larg raspandite au lovit puternic afacerile si consumatorii, in timp ce piata imobiliara, odinioara puternica, trece de la o criza la alta. ”Cresterea exporturilor Chinei a surprins din nou in sens pozitiv. (Aceasta) continua sa ajute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea exporturilor chinezești a accelerat in mod neașteptat in luna iulie, oferind un impuls incurajator economiei, care se straduiește sa se redreseze dupa o cadere brusca, provocata de COVID, deși importurile au ramas slabe, scrie Reuters. Expedierile au crescut cu 18,0% in iulie fața de anul…

- Beijingul a anunțat, miercuri, ca impune obligativitatea vaccinarii pentru intrarea in spații publice, precum cinematografe, biblioteci, muzee, sali de sport, stadioane sau centre de antrenament, relateaza CNN . Din 11 iulie, locuitorii Beijingului vor fi nevoiți sa faca dovada vaccinarii pentru a…

- Cateva milioane de persoane au fost izolate, miercuri, in China, in urma unei cresteri epidemice care a starnit temeri, in special in Shanghai, cu privire la revenirea restrictiilor, la o luna dupa ridicarea unei carantine totale, relateaza AFP.

- Autoritațile chineze au anunțat sambata, 25 iunie, ca niciun caz nou de COVID-19 nu a fost inregistrat in Shanghai in ultimele 24 de ore, relateaza AFP, citata de Agerpres . Este pentru prima data de la inceputul lunii martie cand metropola anunța un astfel de bilanț. „Nu au existat cazuri confirmate…

- Districtul Minhang, in care locuiesc 2,7 milioane de oameni, va fi inchis sambata pentru testarea in masa impotriva COVID, au anunțat joi autoritațile locale, citate de The Guardian . Masura vine la o saptamana de la relaxarea restricțiilor, starnind temeri ca lockdown-ul temporar va fi prelungit daca…

- Cursul ascendent al vanzarilor de vehicule „verzi' (MHEV, PHEV, BEV) se mentine in pofida disponiblitatii limitate a componentelor, conform datelor comunicate recent de departamentul de strategie globala din reteaua PricewaterhouseCoopers. Vanzarile de masini verzi (hibride, BEV/electrice si PHEV/ hibrid…

- Pe masura ce restricțiile Covid-19 s-au relaxat, a existat o creștere ingrijoratoare a numarului de execuții, arata datele organizației umanitare Amnesty International. Cele mai multe execuții au avut loc in Iran și Arabia Saudita, noteaza BBC.Un raport al grupului pentru drepturile omului spune ca…

- China a anunțat, luni, ca intenționeaza sa elimine restricțiile draconice anti-Covid din Shanghai incepand din 1 iunie, relateaza Reuters. De mai bine de șase saptamani, metropola chineza se afla intr-un lockdown dureros care a provocat nu doar o incetinire economica puternica dar și tensiuni sociale…