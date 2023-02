Creșterea economică din 2022 a depășit chiar și așteptările guvernanților! Ce spun ultimele date de la INS Avansul economic anual a fost in 2022 de 4,8%, in urma unei creșteri economice de 4,6% in ultimul trimestru, anunța Institutul Național de Statistica – INS. Guvernul estima la fundamentare Bugetului pentru 2023 un avans al PIB de 4,6% pentru anul 2022. In ciuda așteptarilor rezervate, performanța economiei autohtone in ultimul trimestru al anului trecut a depașit-o pe cea din trimestrul III. Plus 1,1% fața de trimestrul III Astfel, evoluția anuala pe trimestre in 2022 a fost: trimestrul I – 6,4%, trimestrul II – 5,1%, trimestrul III – 3,8%, trimestrul IV – 4,6%. Deși… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

