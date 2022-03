Creşterea cererii de gaze naturale lichefiate se mută din Asia în Europa, pe fondul sancţiunilor impuse Rusiei Preturile spot ridicate de la sfarsitul anului trecut au incetinit deja comertul si sunt probabil sa reduca cresterea cererii de combustibil in Asia – cea mai mare regiune consumatoare – chiar daca unele tari vad deficite in crestere in aprovizionarea cu gaze, pe masura ce productia interna scade. Acest lucru vine exact in momentul in care noi cumparatori de GNL din Asia, Filipine si Vietnam urmeaza sa intre pe piata in cursul acestui an. ”Piata GNL a evoluat intr-o maniera nefavorabila pentru cumparatori, deoarece se estimeaza ca oferta va fi stransa in perioada 2021-2025, in timp ce cererea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

