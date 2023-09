Creștere importantă a prețului gazelor. Care este motivul Preturile gazelor din Europa au crescut puternic vineri, cu 10%, deoarece lucratorii de la operatiunile din domeniul gazelor naturale ale Chevron din Australia au intrat in greva, starnind temeri ca o oprire prelungita a productiei ar putea reduce livrarile globale, transmite CNBC, citat de News.ro. Actiunea sindicala de la proiectele Gorgon si Wheatstone din Australia […] The post Creștere importanta a prețului gazelor. Care este motivul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

