Creștere explozivă a exporturilor de gaze naturale ale Gazprom către România, la zece luni Exporturile de gaze naturale ale Gazprom catre Romania, in primele zece luni, au crescut cu 272,2%, ceea ce reprezinta cel mai mare avans la livrarile in afara URSS, dar și un nivel ce depașește cantitea furnizata pentru intreg anul 2020. Alte state cu creșteri semnificative sunt Turcia (110,4%), Serbia (101,7%) si Germania (23,4%), conform datelor publicate luni seara de grupul rus. In medie, insa, avansul anual al livrarilor in afara URSS a fost de 10,4%, pana la un nivel de 158,8 miliarde metri cubi. “Pana la aceasta data, exporturile Gazprom spre o serie de tari precum Turcia, Bulgaria, Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Bulgartransgaz, operatorul retelei nationale de transport de gaz natural din Bulgaria, a anuntat ca a oprit luni tranzitul de gaze naturale catre Romania, Serbia si Ungaria, in urma unei fisuri a retelei de gaze din apropierea satului Vetrino, transmite Reuters.

