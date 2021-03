Crește numărul persoanelor decedate de COVID. Bilanț tot mai îngrijorător Pana astazi, 8 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 830.563 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 761.631 de pacienți au fost declarați vindecați. Regulile privind ieșitul din casa se inaspresc. Guvernul pregatește noi restricții In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.280 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Anunțul pe care il așteapta toți romanii. Cand vom reveni la normalitatea de dinaintea pandemiei … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

