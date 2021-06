Crește numărul de cazuri de îmbolnăviri. Două orașe au intrat în carantină Orasele australiene Sydney si Darwin au fost plasate in carantina din cauza numarului mare de cazuri de imbolnaviri cu varianta Delta a coronavirusului Australia a raportat duminica un numar ingrijorator de mare de cazuri de imbolnaviri cu Covid-19, determinat și de raspandirea tulpinii Delta a coronavirusului. Țara a inasprit restricțiile in patru state, conform Reuters. „Avand in vedere cat de contagioasa este aceasta tulpina a virusului, anticipam ca in urmatoarele cateva zile numarul de cazuri va creste probabil dincolo de ceea ce am vazut astazi”, a declarat premierul statului News South… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

