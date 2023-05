Crește bilanțul masacrului de la școala din Belgrad. O adolescentă a murit la spital O adolescenta care a fost ranita in timpul atacului armat comis la inceputul lunii mai intr-o scoala din Belgrad a murit luni, ridicand la zece numarul mortilor in acest masacru fara precedent, relateaza AFP si Tanjug. Pe 3 mai, un adolescent de 13 ani a impuscat mortal opt elevi si un agent de paza in […] The post Crește bilanțul masacrului de la școala din Belgrad. O adolescenta a murit la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

