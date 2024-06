Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei tineri romani au fost surprinși imbrațișandu-se, intr-o filmare cutremuratoare chiar cu cateva momente inainte de a fi luați și uciși de viitura din Italia. Patrizia, Bianca și Cristian, in varsta de 20, 23 și 25 de ani, au fost filmați imbrațișandu-se, in timp ce erau inconjurați de apele…

- Cei trei tineri romani au fost surprinși imbrațișandu-se, intr-o filmare cutremuratoare chiar cu cateva momente inainte de a fi luați și uciși de viitura din Italia. Patrizia, Bianca și Cristian, in varsta de 20, 23 și 25 de ani, au fost filmați imbrațișandu-se, in timp ce erau inconjurați de apele…

- Cu cateva momente inainte de a fi luați și uciși de viitura din Italia, cei trei tineri romani au fost surprinși imbrațișandu-se, intr-o filmare cutremuratoare. Patrizia, Bianca și Cristian, in varsta de 20, 23 și 25 de ani, au fost filmați imbrațișandu-se, in timp ce erau inconjurați de apele care…

- Doua romance s-au stins din viața in Italia, dupa o furtuna puternica, iar al treilea este de negasit. Cei trei au fost prinși de viituri și nu au mai supraviețuit. Bianca și Patrizia au fost gasite moarte, iar Cristian este inca disparut și cautat de autoritați. Iata informații noi despre tragedie…

- Bianca, Patrizia și Cristi au fost luați de viitura puternica in timp ce se aflau in localitatea Premariacco din provincia Udine. Dupa doua zile de cautari dramatice, cele doua fete au fost gasite moarte. Cristian este in continuare cautat de autoritațile din Itallia.

- Cele doua fete luate de ape in Italia au fost gasite moarte. Baiatul este in continuare disparut. Intre timp, autoritațile italiene au deschis un dosar penal. Vor sa afle daca au fost comise erori in cadrul operațiunii eșuate de salvare de vineri, dar și cine poarta responsabilitatea. Cadavrele a doi…

- Cele doua fete luate de ape in Italia au fost gasite moarte. Baiatul este in continuare disparut. Intre timp, autoritațile italiene au deschis un dosar penal. Vor sa afle daca au fost comise erori in cadrul operațiunii eșuate de salvare de vineri, dar și cine poarta responsabilitatea.

- Patrizia si Bianca, tinerele romance luate de ape in Italia, au fost gasite moarte, dupa ce ce au fost luate de apele raului Natisone. Cristian, tanarul de 25 de ani, este cautat in continuare de salvatori.