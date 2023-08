Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul persoanelor decedate dupa exploziile violente de la Crevedia a ajuns in aceasta dimineata la 3. Unul dintre ranitii internati la Spitalul Floreasca din Bucuresti s a stins la spital.Este vorba despre un civil care era internat la Spitalul Floreasca, cu arsuri pe aproape 90 din suprafata corpului.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti,la Spitalul Floreasca, unde i-a vizitat pe raniții in explozia de la Crevedia ca s-a intervenit cu rapididate și au fost luate masurile care au putut fi luate. Intrebat daca asteapta demisii dupa tragediile recente, in contextul afirmatiilor pe care le facuse…

- Al doilea mort in cazul exploziei de la Crevedia a fost confirmat duminica, a transmis Raed Arafat. Este soția barbatului care a facut infarct sambata. El iși vazuse soția arsa pe majoritatea corpului. „A avut o suprafața arsa de peste 95%”, a declarat Raed Arafat. Peste 50 de victime sunt spitalizate,…

- O explozie s-a produs, sambata, la o stație GPL din Crevedia, pe DN1A. Aceasta a fost urmata de o explozie mult mai puternica, chiar in timpul intervenției pompierilor. Cel puțin o persoana a murit și alte 54 sunt spitalizate, dintre care 10 intubate. Dintre raniți, 43 sunt pompieri, polițiști și jandarmi,…

- Un sofer de TIR a murit, marti dimineata, dupa ce autotrenul pe care il conducea a ramas in pana, pe DN 1 – centura de vest a municipiului Ploiesti, iar autovehiculul a fost lovit de un alt TIR. Accidentul a avut loc in jurul orei 8.30 pe DN1, in afara localitatii Brazi din judetul Prahova. […] The…

- Vremea rea a facut prapad in mai multe județe din țara. Zeci de oameni au avut nevoie de ajutorul pompierilor dupa ce casele le-au fost inundate. Mai multe drumuri au fost blocate de aluviuni aduse de ape și copaci doborați de furtuna. Un barbat surprins de viitura in județul Arad a fost gasit mort…

- Un tanar in varsta de 38 de ani a murit duminica, 11 iunie, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN1, la intrarea in Municipiul Campina, județul Prahova. In vehicul se afla doar șoferul, iar la sosirea echipajelor, acesta era incarcerat și in stare de inconștiența. Dupa ce a fost scos dintre fiare, medicul…