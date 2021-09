Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu doreste ca problema contrabandei sa fie abordata in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, astfel incat o solutie sa fie implementata cat mai rapid. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Palatul Victoria, dupa ce premierul a fost intrebat…

- In primele șapte luni ale acestui an au fost inregistrate aproape 2.800 de cereri de azil din partea cetațenilor afgani, mai multe decat in tot anul trecut, potrivit datelor oficiale furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) la solicitarea Libertatea. Din acestea, au fost aprobate doar…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a analizat in sedinta de miercuri situatia din Afganistan si implicatiile acesteia pentru interesele Romaniei, atat in planul securitatii, cat si politic si umanitar si s-a stabilit sa fie intreprinse, in continuare, demersuri in vederea aducerii in siguranta in…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a hotarat participarea Armatei Romaniei la o operație de evacuare și relocare a cetațenilor afgani cu un efectiv de maximum 200 de militari, incepand cu luna august 2021, pentru o perioada de cel mult 6 luni.

- Premierul Florin Citu a declarat ca discutiile cu privire la o posibila cota de refugiati afgani in Romania vor avea loc in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), la nivelul Comisiei Europene si al UE.

- Situația din Afganistan, discutata in CSAT Ședința CSAT. Foto: Arhiva/ presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Sedinta va avea loc saptamâna viitoare, miercuri, începând cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni. …

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc miercuri, 25 august 2021, incepand cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni. Potrivit unui anunț al Administrației prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței este inclusa tematica referitoare…

- Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și actual președinte al PMP, susține ca informațiile despre persoanele care ocupa funcții publice importante se cunosc in detaliu. Intrebat daca, pentru obținerea certificatului Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, trebuie precizate…