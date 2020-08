Cresc tensiunile între Turcia și Grecia în Marea Egee Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat ca orice actiune din partea Greciei vizand extinderea apelor sale teritoriale de-a lungul tarmurilor estice, spre Turcia, va fi considerata un motiv de razboi. „Ei nu isi pot extinde apele teritoriale la 12 mile in Marea Egee”, a spus Cavusoglu, referindu-se la marea care separa cele doua tari. „Acesta este un motiv de razboi sau casus belli”, a adaugat seful diplomatiei turce intr-un interviu acordat postului local de radio A Haber, citand o declaratie din 1995 parlamentului de la Ankara. Avertismentul ministrului turc de externe este o reactie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

