- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti, 10 mai, la 5,21% pe an, de la 5,20% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei.Un nivel mai mare a fost inregistrat in data…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 4,68% pe an, de la 4,62% pe an, marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai mare al indicelui a fost consemnat in 10 aprilie…

- BNR a decis, astazi, majorarea dobanzii de politica monetara la nivelul de 3% pe an, de la nivelul la 2,5% pe an, stabilit in februarie 2022. Masura se va aplica incepand din 6 aprilie. Consiliul de Administratie al BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii cheie la 3% pe an, precum și a ratei dobanzii…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei se intalneste marti pentru sedinta de politica monetara, iar analistii se asteapta la o noua majorare a dobanzii cheie. Adrian Codirlasu, vicepresedinte al CFA Romania, a declarat la finalul lunii februarie ca Banca Nationala a Romaniei (BNR)…

Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei se intalneste marti pentru sedinta de politica monetara, iar analistii se asteapta la o noua majorare a dobanzii cheie.

- Un nivel similar al indicelui ROBOR la 3 luni a fost consemnat in data de 9 august 2013, de 3,92%.La debutul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la inceputul anului trecut se situa la 1,98%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda…

- Creștere exploziva a indicelui ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza ratele creditelor de consum in lei. Este vorba de cea mai semnificativa modificare de la o zi la alta din ultimii 8 ani, ca urmare a faptului ca Banca Nationala a majorat miercuri dobanda cheie, potrivit realitatea.net…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, in ședința din 9 februarie 2022, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022.