Salariul minim european - Diferențe uriașe intre cel mai mare și cel mai micPotrivit ultimelor date statistice centralizate la nivel european, țarile sunt imparțite in 3 grupuri in ceea ce privește nivelul salariului minim.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, reales duminica, a afirmat, adresandu-se miilor de sustinatori ai sai stransi in fata complexului prezidential din Ankara, ca la scrutinul de la sfarsitul saptamanii castigatoarea este Turcia, informeaza News.ro.Recep Tayyip Erdogan a spus ca a fost sunat…

Ucraina a primit curent electric din Romania, in seara de 27 maiCompania Ukrenergo informeaza ca atacul rusesc din noaptea de sambata spre duminica nu a provocat noi daune infrastructurii energetice a rețelelor principale de pe teritoriul Ucrainei, relateaza Rador.

- Actorul Florin Piersic susținea un program artistic la Cluj, dar la un moment dat a fost intrerupt de un cerșetor care și-a pus șapca pe scarile scenei. Actorul l-a remarcat și l-a certat pe cerșetor spunandu-i ca el ar trebui sa plateasca pentru actul artistic și nu invers."Iți pui șapca acolo sa…

- Un creion placat cu argint despre care se presupune ca i-a aparținut lui Adolf Hitler va fi scos la licitație luna viitoare la Belfast și se estimeaza ca va fi vandut pentru o suma cuprinsa intre 50.000 și 80.000 de lire sterline, scrie The Guardian.Se crede ca a fost un cadou facut fostului dictator…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) anunța ca in luna aprilie au fost debursate in conturile solicitanților de subvenții cca. 118,5 mil. lei. * 89,45 mil. lei pentru subvenții post-investiționale; {{677601}}* 22,15 mil. lei pentru cereri de acordare a subvenției in avans ce contribuie…

- Florin Pastrama a implinit 44 de ani și a ales sa iși sarbatoreasca ziua de naștere in Dubai, acolo unde cuplul și-a achiziționat la finalul anului trecut un apartament. Ce cadou a primit acesta de la soția lui, Brigitte. Diva a marturisit ca anul asta nu a mai fost la fel de darnica, pentru ca fac…