- Creierul uman este construit cu o sensibilitate foarte mare la evenimentele neplacute; nu la fel stau lucrurile cand vine vorba despre evenimente pozitive. In plus, stimulii negativi sunt stocați mai rapid in memoria de lunga durata decat cei pozitivi.

- Stresul provoaca dereglari digestive. Ce putem face și ce sa mancam pentru a scapa de probleme! „Stresul și anxietatea pot provoca o serie de probleme gastro-intestinale precum crampele, balonarea, inflamațiile la nivelul intestinului și scaderea poftei de mancare. Creierul și sistemul digestiv sunt…

- Se spune ca ideile bune incep cu o cafea buna. Nimic nu leaga mai frumos o prietenie sau o relație de iubire decat o ceașca de cafea proaspata și aromata. Suntem siguri ca ne dai dreptate. Poate chiar citești acest articol savurand o cana generoasa de cafea. De fapt, 75% din populația americana declara…

- Identitatea descentralizata este o funcție a tehnologiei blockchain care ofera utilizatorilor beneficii din lumea reala rapid și ușor, permițandu-le sa beneficieze de lucruri precum conectari mai ușoare, verificari mai rapide ale creditelor și o experiența online mai lina. Proliferarea de…

- Steve Thompson, fost câștigator al Cupei Mondiale la rugby cu naționala Angliei, a anunțat ca își va dona creierul pentru a fi folosit în cercetarile cu privire la encefalopatie cronica traumatica. Sportivul a fost diagnosticat cu demența la 42 de ani.Thompson, acum în…

- Un grup consultativ al Agenției Mondiale Antidoping (WADA) va analiza daca va ramane interzis canabisul. Decizia vine dupa ce vedeta americana de atletism Sha'Carri Richardson a ratat Jocurile de la Tokyo...

- Operatorul centralei avariate Fukushima Daiichi (nord-estul Japoniei) a anunțat miercuri ca dorește sa deverseze în ocean mai mult de un milion de tone de apa contaminata, care este în acest moment depozitata în cisterne, printr-un tunel subacvatic, relateaza AFP.Guvernul japonez…

- Enel SpA, cea mai mare companie de utilitati din Europa, a acceptat sa lucreze cu producatorul italian de nave Fincantieri pentru a gasi metode de a utiliza hidrogenul verde in porturi si in transportul maritim pe distante lungi, transmite Reuters, informeaza Agerpres. "Cele doua companii…