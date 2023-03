Veniturile totale au urcat in 2022 la 217 milioane lei, de la 214 milioane lei in anul 2021. Credit Europe Bank Romania a atins anul trecut un portofoliu de credite de 2,3 miliarde de lei, in crestere cu 11% fata de anul anterior. Activele bancare au scazut in 2022 la 4 miliarde de lei, de la 4,3 miliarde lei. ”Credit Europe Bank Romania a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata locala in 2022. Desi nivelul activelor bancii a scazut usor, portofoliul a devenit mai solid in conditiile in care Credit Europe Bank Romania a atins un portofoliu de credite de 2,3 miliarde de lei, in crestere cu…