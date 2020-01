Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Sfantului Ioan marcheaza marți sfarsitul sarbatorilor de iarna. In fiecare an, pe 7 ianuarie, este sarbatorit Sfantul Ioan Botezatorul, zi in care este cinstit pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Aproape doua milioane de romani isi serbeaza onomastica.Ortodocsii praznuiesc botezul…

- ULTIMA SARBATOARE A IERNII…Astazi sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care cinstim pe proorocul care L-a botezat pe Mantuitorul lumii in apele Iordanului, moment in care Sfanta Treime S-a aratat pentru prima data oamenilor. Soborul Sfantului Ioan Botezatorul sau incununarea tuturor…

- In 6 ianuarie, creștinii sarbatoresc Boboteaza sau Botezul Domnului, moment cu semnificații importante. Reprezinta botezul in apa Iordanului a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. In ajunul si in ziua de Boboteaza, in toate bisericile ortodoxe se sfinteste agheasma cea mare.…

- Obiceiuri de Boboteaza • Traditii de Boboteaza • Superstitii de Boboteaza | albaiuliainfo.ro Traditii de Boboteaza Traditia spune ca Boboteaza este momentul cand cerurile se deschid, iar ingerul pazitor dezvaluie tinerilor care le este norocul si ursida in dragoste. Fetele care doresc sa isi viseze…

- In fiecare an, la 6 ianuarie, Biserica Ortodoxa celebreaza crestinarea lui Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. Momentul de botez al Mantuitorului are o semnificatie aparte in religie, pentru ca atunci, la apa Iordanului, s-a aratat Sfanta Treime: Tatal, Fiul si Sfantul Duh. Boboteaza mai…

- Botezul Domnului sau Boboteaza este praznuit de crestini, in fiecare an, in data de 6 ianuarie. Sarbatoarea reprezinta botezul in apa Iordanului a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. In ajunul și in ziua de Boboteaza, in toate bisericile ortodoxe se sfințesc apele. La varsta…

- Crestinii ii sarbatoresc, vineri, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Conform traditiei, in aceasta zi se face marea pomenire a tuturor mortilor din familie, iar credinta populara spune ca de Sfintii Mihail si…

- De Sfanta Parasceva sute de mii de credinciosi aleg sa mearga in pelerinaj la Iasi, pentru a se ruga la moastele Cuvioasei, scrie sfatulparintilor.ro. Se spune ca ii sunt atribuite minuni si vindecari miraculoase. Moastele Sfintei Parascheva se afla in Catedrala Mitropolitana din Iasi, din…