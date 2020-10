Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda japonez Kenzo Takada, in varsta de 81 de ani, a decedat duminica din cauza COVID -19, a anuntat un purtator de cuvant, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Exodul medicilor se resimte: secțiile ATI se confrunta cu o noua problema majora! Medicul Virgil Musta: 'Un medic…

- Designerul japonez Kenzo Takada, fondatorul brandului Kenzo, in varsta de 81 de ani, a decedat duminica din cauza COVID-19, a anuntat un purtator de cuvant, potrvit Agerpres, care citeaza AFP.Primul stilist japonez care s-a impus la Paris, unde si-a facut intreaga cariera si a devenit faimos, ''Kenzo…

- Un medic din județul Dolj a murit din cauza coronavirsului, transmite Mediafax.Anunțul a fost facut de medicul primar dr. Livia Davidescu din Craiova. „Primul medic din Dolj care a plecat la ingeri. A pierdut lupta cu Covid-19. Dumnezeu sa o odihneasca in pace”, este anunțul postat…

- Numarul deceselor de COVID-19 la nivel global a trecut miercuri de 700.000, potrivit unui bilant Reuters, cu Statele Unite, Brazilia, India si Mexic in fruntea acestui clasament. Aproape 5.900 de persoane mor in medie la fiecare 24 de ore de COVID-19, potrivit calculelor Reuters pe baza datelor din…

- Federatia ucraineana de fotbal, citata de cotidianul L'Equipe, a anuntat duminica decesul lui Anton Hudaev, medicul echipei nationale si membru al staff-ului selectionerului Andrei Sevcenko, in urma complicatiilor provocate de coronavirus. Virusul a facut peste 1.600 de victime in Ucraina. In luna martie,…

- Autotintitulatul rege internațional al rromilor, Dorin Cioaba, a fost internat, joi, la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu cu suspiciune de coronavirus. Acesta, impreuna cu mai mulți membri ai aceleiași comunitați au participat la o judecata țiganeasca, in Pitești, și au decis sa se testeze pentru…

- Un asistent medical din judetul Vrancea a murit din cauza coronavirusului. El era lider al Sindicatului Sanitas din Spitalul ”N.N Saveanu” din Vidra, iar Federatia Sanitas a trimis un mesaj de condoleante: ”Ionica este, din nefericire, o noua victima a virusului ucigas”.”Cu imensa tristete…

- In intervalul 06.07.2020 (10:00) – 07.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 31 decese (18 barbați și 13 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus... The post Alerta: 31 de romani, intre care și un timișean, au murit din cauza coronavirusului, in doar 24 de ore appeared first on Renasterea…