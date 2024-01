Stiri pe aceeasi tema

- "In aceasta dimineața, am inregistrat cele mai coborate valori de temperatura din acest episod autentic de iarna, cu -19 grade la Negrești, -7 grade la București (Baneasa), -8 grade la Afumați.Vremea va fi rece și in urmatoarele zile. Astazi, contam pe maxime de cel mult -6 pana la 4 grade. De asemenea,…

- Samsung a decis sa nu se mai lupte cu zvonurile și a anunțat data de lansare oficiala a seriei Samsung Galaxy S24. Astfel, vom avea parte de un eveniment Unpacked, care va avea loc pe 17 ianuarie și nu va introduce doar cele mai noi telefoane ale producatorului sud-coreean, ci și ceea ce se numește…

- BNR lanseaza o moneda din aur cu tema Istoria aurului – Diadema princiara de la Bunești-AvereștiBanca Naționala a Romaniei (BNR) lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema Istoria aurului – Diadema princiara de la Bunești-Averești, scrie Mediafax. Aversul monedei prezinta…

- Experții in securitate cibernetica avertizeaza ca in spatele mesajelor nesolicitate pe care le primiți pe telefon se afla, de cele mai multe ori, infractori care incearca sa-i pacaleasca pe oameni. Potrivit descrierii prezentate de Directoratul Național de Securitate Cibernetica, prin intermediul aplicației…

- „Știi ce zic?” este numele emisiunii pe care Marius Elisei a dezvoltat-o anul trecut pe TikTok, iar anul acesta creatorul de conținut a venit și cu sezonul 2, de data aceasta pe canalul sau de YouTube. Ardelean din fire, Marius Elisei folosește in viața de zi cu zi regionalismele specifice zonei sale,…

- Conținut oferit de: Partener extern. Cluj, Romania – Preparandu-se pentru cel mai anticipat eveniment de cumparaturi al anului, ROSA invita gurmanzii sa se alature celebrarii Black Friday in stil autentic. Vineri, pe data de 10 noiembrie 2023, intre orele 14:00 – 17:00, ROSA va oferi o shaorma gratuita…

- Ziua cu cele mai multe reduceri din an, Black Friday, se apropie cu pași repezi, iar anul acesta va avea loc pe 10 noiembrie in Romania, deși mulți retaileri vor avea saptamani intregi cu reduceri mai mult sau mai puțin reale. De aceea, noi am decis sa pregatim cateva materiale in care sa evidențiem…