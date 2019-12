Stiri pe aceeasi tema

- Creatorii serialului Sherlock reinterpreteaza legenda celui mai faimos vampire din lume: magnific, faimos, delicios de mortal, Contele Dracula … Claes Bang joaca rolul lui Dracula in producția inspirata de romanul clasic al lui Bram Stoker. Dracula se lanseaza la nivel global pe Netflix sambata, 4 ianuarie…

- Trupa mexicana de heavy metal S7N (Seven) se afla in turneu european de promovare a noului single al formatiei, „Insane”. Europe by Insanity Tour se va opri si in Oradea, marti 3 decembrie, ora 19:00, cu un concert in Rock Fort (str. Iuliu Maniu 52/A). S7N s-a infiintat in 2012 in…