Craiovenii chemați de luni la ghișeele Direcției de Impozite și Taxe Craiovenii care vor sa-și plateasca taxele și impozitele inca din primele zile ale anului pot merge la ghișeele primariei incepand cu data de 03.01.2022. Primaria Municipiului Craiova – Directia Impozite si Taxe informeaza cetațenii ca programul de lucru la ghișeele instituției se va desfașura dupa cum urmeaza: luni, 03.01.2022 se vor incasa impozitele si taxele anilor anteriori anului 2022 si amenzile contraventionale ;luni, 10.01.2022 se vor incasa si impozitele aferente anului 2022. In zilele nelucratoare, pentru achitarea amenzilor contraventionale, plata se poate face prin virament in contul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

