- Consiliul Judetean (CJ) Dolj a lansat procedura de achizitie publica pentru realizarea celei mai ample investitii a institutiei in domeniul sportiv - construirea Centrului "Stadionul Tineretului" din Craiova, valoarea estimata a contractului de lucrari ridicandu-se la aproape 54 de milioane de euro,…

- Aeroportul International Craiova a achizitionat, recent, o serie de echipamente de ultima generatie care vor ajuta la sporirea sigurantei. Valoarea acestor echipamente este una uriasa si se ridica la peste 58,5 milioane de lei, TVA inclus. Miercuri, 6 decembrie, conducerea Aeroportului din Craiova a…

- Cea de-a doua ediție a competiției „Olimpiada de fotbal“, organizata de Consiliul Județean (CJ) Dolj, prin intermediul Clubului Sportiv Județean Știința „U“ Craiova, și destinata elevilor din ciclul gimnazial, s-a incheiat duminica. Trofeul a revenit echipei de la școala din comuna Sadova.Turneul a…

- Irinel Columbeanu a ajuns intr-o situație dificila, dupa ce și-a risipit intreaga avere care il plasase in randul milionarilor din Romania. Pana la urma,”Columbeanit-ul” i-a adus sfarșitul. Dumitru Dragomir a adus la lumina aspecte legate de situația financiara a lui Irinel Columbeanu, inainte ca acesta…

- Dorin Lazar Maior a ajuns in Romania, acesta a fost transportat sub escorta, din Roma, de catre poliție, pentru a executa o condamnare primita intr-un dosar in care a fost acuzat de cumparare de influența. Pe data de 2 octombrie, conform unei informari din partea Poliției Romane, o echipa formata din…

- Centrul de legume si fructe din Dolj va avea 3.000mp, 4 benzi de sortare si spatii de depozitare cu temperatura controlata. ”Alaturi de presedintele Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile si de primarii comunelor din bazinul legumicol Dabuleni, am stabilit terenul unde va fi amplasat centrul de…

