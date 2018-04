Craiova: Accident pe spectaculos pe Calea Unirii

Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, marți, la ieșire din Timișoara spre Arad. Trei mașini au fost avariate și doua femei au ajuns la spital, dupa ce șoferul unuia dintre autoturisme a pornit de pe loc, fara sa se asigure.

- Costel Enache, antrenorul lui FC Botoșani, a subliniat importanța victoriei de la Timișoara, 1-0, inaintea turului semifinalei Cupei de la Craiova. "Jocul n-a fost spectaculos, a fost unul de lupta. Au fost ocazii, dar jocul putea sa fie mult mai spectaculos decat a fost. Avem nevoie de incredere,…

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Sighetu Marmatiei pe strada Valea Hotarului a avut loc un accident de circulatie, soldat cu o victima, transmite ISU Maramures. Din informatiile noastre un autoturism a cazut in raul Iza in urma cu cateva minute. Din informatiile primite o persoana este…

- Dupa o succesiune de curbe pe DN66 Sardanesti, un tanar de 21 de ani a pierdut controlul directiei, a lovit un cap de pod si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Si el si pasagera din dreapta, tot de 21 de ani, au fost raniti usor fiind transportati la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza…

- In urma cu putin timp fortele de interventie ale pompierilor militari si ale politiei din Somcuta Mare au fost solicitate sa intervina pe DN1C in pasul Mestecan, coborare spre Valea Chioarului. Acolo un TIR s-a rasturnat pe partea carosabila. Pompierii militari asigura masurile de protectie pentru stingerea…

- Accident spectaculos, luni noaptea, in Constanta. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a distrus 9 masini parcate. SUV-ul pe care il conducea, s-a rasturnat si a ajuns pe plafonul unui alt autoturism. Soferita a scapat ca prin minune.

- Doi tineri de 21 si 36 de ani au fost raniti usor, in timpul unui accident petrecut, in aceasta dimineata, pe Calea Severinului din Craiova. Un sofer de 21 de ani, Mihai Totoreata, din Craiova, a condus cu viteza un ...