- Doua persoane au necesitat ingrijiri medicale in urma coliziunii dintre doua autoturisme pe str. Calea Unirii din municipiul Suceava. La fața locului, s-au deplasat pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare și doua ambulanțe SMURD (inclusiv Terapia Intensiva Mobila – TIM), cu sprijinul…

- Un autoturism ieșit in afara parții carosabile in municipiul Suceava in zona Grupului școlar, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare cu sprijinul unui echipaj SAJ. In eveniment a fost implicat doar conducatorul autoturismului,…

- Un accident rutier cu doua autovehicule implicate s a produs azi, 04 ianuarie, pe raza localitatii Capu Campului.Intervin pompierii militari ai Garzii de Interventie Gura Humorului cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD B2, cu sprijinul a doua echipaje SAJ, transmite ISU Cluj. In…

- Doua mașini s-au tamponat pe raza localitații Capu Campului, informeaza ISU Suceava. In urma evenimentului doi adulți și un minor, conștienți și cooperanți, sunt monitorizați de catre resursele medicale trimise la fața locului. Intervin pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gura Humorului cu o…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui grav accident care a avut loc in aceasta dupa amiaza in comuna Dumbraveni. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar trei persoane primesc ingrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare și…

- Un grav accident de circulație cu trei autoturisme implicate a avut loc astazi pe raza localitații Danila DN2. Datorita numarul mare de persoane implicate, din primele informații 10, pentru gestionarea eficienta a intervenției, incepand cu ora 11:18, la nivelul județului Suceava s-a activat planul roșu…

- Un grav accident rutier s-a produs pe raza localitații Șcheia in zona Restaurantului Vama Veche unde doua autoturisme și un autotren gol s-au ciocnit. Potrivit ISU Suceava, doua persoane, conștiente și cooperante, au fost preluate de catre echipajele medicale și sunt transportate la spital pentru investigații…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de vineri, 8 Decembrie 2023, pe DJ720, in localitatea Floresti din judetul Prahova.Potrivit ISU Prahova, un accident rutier grav a avut loc in localitatea Floresti, pe DJ720, implicand 4 autoturisme si cei 7 ocupanti ai acestora. La fata locului, echipajele…