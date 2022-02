Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul German de Stat din Timișoara anunța premiera spectacolului „Craiasa Zapezii”, eveniment care se va desfașura sambata, 26 februarie, de la ora 17.00, urmatoarele doua reprezentații avand loc duminica, 27 februarie, la ora 11.00 și 17.00. Spectacolul este montat dupa textul scriitorului rus Evgheni…

- Mai sunt cateva zile pana la premiera spectacolului „Craiasa Zapezii/Die Schneekonigin”, de Evgheni Schwarz, in regia lui Laszlo Beres. Cei de la Teatrul German de Stat din Timișoara spun ca este un spectacol atat pentru cei mici, cat și cei mari.

- Un numar de 16 orase si municipii au o rata de infectare cu SARS-CoV-2, cumulata la 14 zile, de peste 20 cazuri la mia de locuitori. Cele mai mari incidente se inregistreaza in municipiul Dej (Cluj) – 33,79 la mie, municipiul Timisoara (Timis) – 27,77 si municipiul Cluj-Napoca (Cluj) – 27,72, a informeaza…

- Doua orașe din țara noastra depașesc Bucureștiul in privința calitații vieții: Timișoara este pe locul 115, iar Cluj-Napoca se regasește pe 122. Capitala se afla in urma principalelor capitale din estul Europei intr-un clasament privind calitatea vieții realizat de portalul Numbeo.com. Capitala…

- De sambata, de la ora 17 și pana duminica noaptea la ora 1, polițiști de ordine publica, investigații criminale, sisteme de securitate, proximitate, jandarmi, angajați ai ISU și ITM Timiș, au desfasurat mai multe controale in Timișoara. Polițiștii au verificat 53 de firme, au controlat 68 de autovehicule…

- Sambata, 22 ianuarie, a avut loc premiera celui de-al cincilea sezon „Mireasa”. Simona Gherghe a prezentat telespectatorilor cine sunt fetele care s-au inscris la show-ul matrimonial pentru a-și gasi jumatatea. Telespectatorii au urmarit cu sufletul la gura prezentarea concurentilor, dar si noutatile…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 3 Poliție au reținut miercuri, pentru 24 de ore un barbat de 29 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 06 ianuarie a.c., barbatul ar fi patruns in interiorul unui birou…

- 2021 nu a fost doar un an al luptei medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara impotriva SARS-CoV 2, ci și unul in care au fost tratați mii de pacienți cu alte afecțiuni. Chiar daca in primele luni și in toamna lui 2021 cea mai mare parte din […]…