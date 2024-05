Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini cu fetița de patru ani și bunica ei, care au murit in Calarași, dupa ce au mancat pește. Cele doua urmeaza sa fie conduse pe ultimul drum de familie, in ajunul Paștelui. Familia lor va avea cele mai dureroase sarbatori de pana acum.

- Analizele efectuate de Direcția Sanitar Veterinara in cazul fetiței din județul Calarași care a murit dupa ce a mancat pește arata o infestare cu bacterii peste limitele normale a alimentelor consumate, relateaza Spotmedia.ro, care citeaza Digi24. Probele analizate, prelevate de catre inspectorii DSV,…

- In cursul zilei de astazi au venit primele rezultate ale analizelor in cazul fetiței care a consumat pește de la magazinul din sat și a decedat la scurt timp. Se pare ca peștele era infectat cu mai multe bacterii. Ce s-a bacterii au fost gasite in peștele consumat de fetița Inspectorii DSV au luat mai…

- Inspectorii sanitari au recoltata mai multe probe dupa decesul cutremurator de zilele trecute.Rezultatele preliminarii arata ca pestele si micii consumati de copila erau contaminate. Mai exact, in carnea respectiva s-au gasit valori mai mari decat cele normale.In acest moment, se poate spune ca fetita…

- Noi informații apar in cazul fetiței și bunicii care și-au pierdut viața dupa ce au consumat pește. Aflați in randurile urmatoare primele concluzii ale anchetei DSV. Rezultatele Direcției Sanitar-Veterinare Au fost facute publice primele rezultate ale DSV, dupa ce au analizat cu mare atenție magazinul…

- O fetița de 4 ani și bunica ei, dintr-o localitate din județul Calarași, au murit dupa ce ar fi mancat macrou congelat cumparat de la magazinul din sat. Tragedia s-a petrecut luni dimineața, in jurul orei 8:30. Familia a sunat la 112 intrucat fetița de 4 ani era in stare de inconștiența. A fost dusa…

- O fetita de patru ani din judetul Calarasi a murit luni in dupa ce ar fi consumat peste. La scurt timp, a murit si bunica ei. „In cursul zilei de 29.04.2024 s-a inregistrat un eveniment tragic in judetul Calarasi, decedand in aceeasi zi, in cursul diminetii, o fetita de 4 ani si in jurul pranzului…

- Tragedie intr-o familie din județul Calarași. O fetița de 4 ani și bunica acesteia au murit, dupa ce ar fi mancat pește pregatit in ziua de Florii. Copilul s-ar fi simțit rau inca de duminica seara, iar luni dimineața familia a chemat ambulanța. La sosirea echipajului fetița era deja in stop cardio-respirator,…