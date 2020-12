Crăciunul în pandemie: un cadou și o vorbă bună Anul trecut povesteam tot aici, in Unica (mulțumesc pentru gazduire intre pagini de peste un an jumatate deja), cat de mult cred in Craciun și mai toate motivele aveau legatura cu „impreuna”. Oare cum o sa facem sa fim impreuna anul acesta? Tehnologia poate ne va ajuta un strop – parca vad cum mancam cozonaci și desfacem cadouri trimise prin curier, pe zoom, in ciuda zoom-fatigue-ului care ne-a copleșit pe toți! Și totuși, chiar de va fi greu sa fim impreuna, poate construim un spirit de impreuna. Sau cel puțin un simulacru. Internetul abunda de idei. Sunt prezentate minuțios idei de petreceri… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

