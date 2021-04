Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Accor a semnat un acord de franciza cu Valdemosa EOOD pentru un ibis Styles in Bulgaria. Hotelul situat in Nisipurile de Aur va fi deschis anul acesta in luna mai. Prin acordul de franciza, hotelul Roomer Golden, deținut de Valdemosa EOOD, va fi rebranduit in ibis Styles in mai 2021. „Acest brand…

- Fundația Globalworth a pus la dispoziția autoritaților din București un spațiu de birouri Globalworth, liderul pieței de birouri din Romania, pentru un centru de vaccinare anti-COVID. Aflat la parterul cladirii City Offices, cu o suprafața totala de 306 mp, centrul va fi condus de autoritați. Condus…

- TBI Bank, creditorul phygital cu cea mai rapida creștere din Europa de Sud-Est, cu operațiuni principale in Bulgaria și Romania și operațiuni bancare in Germania, Suedia, Danemarca și Polonia, intra acum pe piața din Lituania. Acest pas face parte din strategia ampla de business a TBI de a-și extinde…

- Globalworth, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, a avut in 2020 o valoare totala a portofoliului combinat a ramas neschimbata, la 3 miliarde de euro, iar profitul companiei s-a ridicat la 157 milioane de euro. Compania fondata de Ioannis Papalekas (intre timp retras) s-a concentrat…

- Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), industria informației și comunicațiilor era, in 2018, cel mai bine platit sector din UE. Un nivel ridicat al salarizarii se inregistreaza in domeniul activitati financiare si de asigurari. Desi era in 2018 cel mai bine platit sector…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a anunțat joi seara la Digi24 ca un grup de experți va fi trimis la București pentru a ajuta Guvernul cu privire la realizarea proiectelor de transporturi cu finanțare europeana, in special cele feroviare. „Prim-ministrul a acceptat propunerea noastra…

- Prețul unui test rapid antigen SARS-CoV-2, pentru autotestare, vandut online in Romania variaza intre 30 lei și 68 lei, situandu-se la un nivel comparabil cu prețurile practicate in mai multe țari europene, arata o analiza a Consiliului Concurenței . „Testul antigen este cel mai nou tip de testare și,…