Cozi kilometrice de Tiruri la ieșirea din țară prin Vama Giurgiu Deși controalele de frontiera se realizeaza simultan pe cinci artere pe sensul de ieșire din țara in Punctul de Frontiera Giurgiu, cozile de camioane de intind pe mai bine de 10 kilometri, iar timpul de așteptare a ajuns, miercuri, la aproximativ trei ore. „In ultimele 24 de ore, la granita cu Bulgaria au fost efectuate formalitatile de frontiera prin PTF Giurgiu, pe sensul de intrare in tara, pentru aproximativ 1.200 camioane, 930 autoturisme si 5.800 de persoane, iar pe sensul de iesire din tara au fost inregistrate aproximativ 1.300 camioane, 1.100 autoturisme si sase mii de persoane. Controlul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

