Cel mai mare pelerinaj religios din tara incepe maine la Iasi, cu o zi mai devreme ca in alti ani. Sute de mii de credinciosi sunt asteptati sa se inchine si sa se roage la racla Sfintei Parascheva. Pregatirile sunt pe ultima suta de metri, iar cozile s-au format deja. De peste 20 de ani, aceeasi familie din Bucuresti strabate drumul pana in Capitala Moldovei, ca sa imbrace baldachinul Sfintei in flori.