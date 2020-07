Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica are 14 angajați confirmați cu coronavirus, Inspecția Sanitara a fost „trasa pe linie moarta”, Spitalul Județean de Urgența se afla la „cote de avarie”, iar spitalul suport-Covid din Ramnicu Sarat abia face fața numarului mare de pacienți infectați. Buzoienii se numara…

- In baza deciziei Curții Constituționale a Romaniei, patru persoane din Bistrița-Nasaud au refuzat sa fie internate in spital cu toate ca rezultatele testarii COVID-19 in cazul lor au fost pozitive. Insa, ulterior, acestea s-au razgandit și s-au prezentat la Spitalul Județean de Urgența Bistrița in vederea…

- In aceasta dimineața, doua persoane private de libertate, aflate in custodia Centrului de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, au fost confirmate pozitiv cu COVID-19. Purtatorul de cuvant al IPJ Brașov, agent de poliție Nadia Olaru, a precizat ca a fost informata…

- Toti cei 300 de pacienți internați in ultimele 10 zile la Spitalul Județean de Urgența Pitești au fost testați pentru coronavirus, rezultatele fiind negative, anunța Agerpres. Incepand din 22 mai, de cand noul laborator de biologie moleculara al SJU Pitesti a primit autorizatie sanitara de functionare…

- Laboratorul de biologie moleculara din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu a primit autorizatie sanitara de functionare si va fi inclus pe lista entitatilor publice care indeplinesc criteriile de selectie pentru includerea in sistemul national de diagnostic specific pentru infectia cu noul…

- Reprezentanții Spitalului Județean de Urgența Pitești spun ca toți pacienții sunt testați gratuit, dupa ce au aparut informații ca testarea ar costa 300 de lei, anunța Agerpres.Toti pacientii internati la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti sunt testati gratuit pentru Covid-19, pentru moment…

- Bogdan Cristian Nica (54 de ani), medicul militar care conduce Directia de Sanatate Publica Prahova de la sfarsitul lunii martie, a explicat pentru „Adevarul“ motivul balbelor de la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti care a produs panica in judet.

- Spitalul COVID de la Targu-Carbunești trebuie sa imparta pacienții cu Spitalul Județean de Urgența de la Targu Jiu, intrucat nu are secție de Boli Infecțioase. Jumatate din cei 46 de pacienți cu COVID 19 sunt internați la Carbunești și restul la Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean…