- 13 școli din județ fac ore in scenariul online, dupa ce localitațile Șag, Dumbravița, Șandra și Nițchidorf au intrat in carantina. 17 elevi și 14 cadre didactice din județ sunt confirmați pozitiv cu Covid-19 de la debutul celui de al doilea semetru.

- Daca dirigintele sau invațatorul este anunțat ca un elev are simptome, copilul sta acasa și nu primește absențe, a explicat, duminica, ministrul Educației la Realitatea PLUS. Sorin Cimpeanu a precizat ca aceasta metoda va permite o distanțare mai mare a elevilor in clase. „Elevii care au simptome. Simptomele…

- Biroul de presa al STS informeaza ca platforma pentru programarile vaccinarii Covid-19 este disponibila pentru inceperea programarilor pentru etapa a doua. In acest moment platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ este disponibila și poate fi accesata la nivel național, in vederea programarii…

- Germania intentioneaza sa inaspreasca verificarile in cazul persoanelor care intra in tara, in cadrul eforturilor de a tine sub control cresterea cazurilor de Covid-19, care provoaca un numar record de decese in cel mai populat stat din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Propunerea, care urmeaza…

- Pandemia a lovit in plin societatea și i-a scos la suprafața slabiciunile. Printre cele mai afectate domenii este școala. In acest an, sistemul de educație a orbecait in cautarea unor soluții și reguli pe care nu prea le-a gasit, iar specialiștii au ajuns la concluzia ca efectele vor fi uriașe. Anul…

- 3.000 de tablete au ajuns in județul Timiș, din direcția Ministerului Educației, pentru elevi care trebuie sa faca cursuri online. Mai este insa nevoie de peste 4.000 de tablete. Tabletele au ajuns duminica, sunt 3.000 la numar, iar pana vineri vor fi imparțite elevilor, prin reprezentanții școlilor.…

- 20 de scoli si 15 gradinite din tara sunt in carantina, din cauza numarului mare de imbolnaviri cu COVID-19. Potrivit datelor Ministerului Educatiei, aproape 500 de elevi si 15 copii de varsta prescolara sunt infectati in prezent.

- Opt instituții de invațamant general din țara activeaza la distanța din cauza carantinei, ca și in cazul a 262 de clase. Numarul elevilor testați pozitiv cu Covid-19 este de 401, iar 8522 de elevi au fost plasați in regim de autoizolare. Totdata, 426 de cadre didactice au fost confirmate cu noul Coronavirus…