COVID-19 - Țara din UE care intră în izolare. Se închid magazinele, restaurantele și bisericile Valul doi al pandemiei de COVID-19 continua sa puna presiune pe sistemele sanitare europene. Cipru a intrat vineri in cea de-a doua perioada de izolare a anului pentru a incerca sa franeze cresterea numarului de cazuri de COVID-19 ce prevede inchiderea restaurantelor, a centrelor comerciale si a bisericilor, restrictii care se adauga interdictiei de circulatie pe timpul noptii si altor masuri in vigoare de la sfarsitul lunii noiembrie, relateaza EFE potrivit Agerpres. Noile masuri, care se vor prelungi pana la cel putin 31 decembrie, includ si inchiderea centrelor de invatamant gimnazial astfel… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cipru a intrat în carantina, masura care prevede închiderea restaurantelor, a centrelor comerciale si a bisericilor, restrictii care se adauga interdictiei de circulatie pe timpul noptii si altor masuri în vigoare de la sfârsitul lunii noiembrie,…

- Cipru a intrat vineri in cea de-a doua perioada de izolare a anului pentru a incerca sa franeze cresterea numarului de cazuri de Covid-19 ce prevede inchiderea restaurantelor, a centrelor comerciale si a bisericilor, restrictii care se adauga interdictiei de circulatie pe timpul noptii si altor masuri…

- Cipru a intrat vineri in cea de-a doua perioada de izolare a anului pentru a incerca sa franeze cresterea numarului de cazuri de COVID-19 ce prevede inchiderea restaurantelor, a centrelor comerciale si a bisericilor, restrictii care se adauga interdictiei de circulatie pe timpul noptii si altor masuri…

- Reticent pana in prezent in impunerea de masuri de restricții, guvernul bulgar a decis miercuri inchiderea școlilor, a restaurantelor și a centrelor comerciale, in condițiile in care spitalele sunt depașite de explozia numarului de infectari, scrie AFP, citata de HotNews.ro.Aceste noi masuri de restricție,…

- Noile restricții intra in vigoare incepand de astazi, 9 noiembrie. Printre acestea se numara purtarea obligatorie a maștii de protecție in toata țara, dar și restricționarea circulației pe timp de noapte. Mulți dintre specialisti considera ca poate cea mai importanta masura este obligativitatea purtarii…

- GermaniAngela Merkel propune inchiderea barurilor si a restaurantelor in toata Germania, dupa ce a crescut semnificativ numarul de cazuri noi de Covid-19 intr-o singura zi. Cancelarul german urmeaza sa aiba astazi o reuniune cu sefii executivelor celor 16 landuri pentru a lua o decizie privind inchiderea…

- Ministrul israelian al constructiilor, Yaakov Litzman, membru al partidului ultraortodox Iudaismul Unit al Torei (UTJ), a demisionat duminica din cauza intentiei guvernului de a impune masuri de izolare pentru o perioada de doua saptamani care ar include si sarbatoarea de Yom Kippur, cea mai importata…

- Ministrul israelian al constructiilor, Yaakov Litzman, membru al partidului ultraortodox Iudaismul Unit al Torei (UTJ), a demisionat duminica din cauza intentiei guvernului de a impune masuri de izolare pentru o perioada de doua saptamani care ar include si sarbatoarea de Yom Kippur, cea mai importata…