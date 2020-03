Stiri pe aceeasi tema

- Statul american California le-a ordonat locuitorilor „sa ramana acasa”, incepand de joi dupa-amiaza, in ceea ce se contureaza drept una dintre cele mai stricte masuri impuse de un stat american pana in acum, potrivit FT . Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a emis un ordin statal joi noapte. Acesta…

- The Splash, celebru tablou al lui David Hockney, este pus in vanzare marti, la Sotheby's Londra. Lucrarea este estimata intre 20 si 30 de milioane de lire sterline (intre 23 si 35 de milioane de euro), dupa ce, in 2006, s-a vandut, la aceeasi casa de licitatii, pentru 5,4 milioane de lire sterline,…

- Spotify, unul din cele mai importante servicii de streaming de muzica din lume, a ajuns la finalul lui 2019 la 271 de milioane de utilizatori, o creștere de 31%, potrivit rezultatelor financiare, sub așteptarile pieței.Numarul utilizatorilor premium, adica abonații care platesc pentru serviciu…

- Aproximativ 1,46 de milioane de mașini erau inmatriculate in Bucuresti la 31 decembrie 2019, in crestere cu aproape 32% fata de aceeasi perioada a anului precedent, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), potrivit Agerpres. Parcul auto național a ajuns…

- Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive si ambalaje flexibile din Romania, a incheiat anul 2019 cu o cifra de afaceri de peste 23 milioane de euro, in crestere cu circa 7% fata de anul precedent si a anuntat marti investitii de 4 milioane de euro pentru…

- Populatia Spaniei a depasit 47 de milioane in primul semestru al anului 2019, datorita cresterii numarului imigrantilor, in special a celor columbieni, venezueleni si marocani, conform datelor publicate miercuri, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Conform datelor Institutului National…