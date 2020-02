Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus se raspandeste cu repeziciune in Italia. In doar 24 de ore, numarul celor contaminati a crescut cu 25 la suta si a ajuns la aproape 500. In acelasi timp, bilantul deceselor a ajuns la 12. Printre cei internati este si o femeie de 26 de ani din Ucraina.

- Cantareața Oana Roman a decis sa plece in Italia cu fetița ei, in vacanța, in condițiile in care aceasta țara este cea mai afectata din toata Europa de coronavirus. Italia este cea mai afectata țara din Europa și a treia cea mai afectata din lume, dupa China și Coreea de Sud, in ceea ce privește coronavirusul.…

- Criza coronavirusului a starnit panica printre autoritatile din Barlad, dupa ce au aflat ca un medic care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului din localitate s-a intors recent din Italia, tara cea mai afectata din Europa.

- Numarul de cazuri de coronavirus din Italia, țara cel mai lovita de epidemie din Europa, a ajuns la aproape 80 de persoane, fiind consemnate doua decese. Guvernul a inchis localitațile cele mai afectate, acestea fiind in regiunele Lombardia și Veneto din nordul țarii, transmite Reuters.

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- 76.288 de infectați cu coronavirus au fost raportați in aceasta dimineața in China, iar bilanțul deceselor a crescut de la 2.274 la 2.345 - un plus de 71 de morți, cifre in scadere fața de zilele anterioare. Vești ingrijoratoare vin insa din Coreea de Sud.Pentru a treia zi consecutiv, Coreea de Sud…

- Un virus deosebit de periculos ameninta tomatele si ardeii din Franta dupa ce a afectat mai multe state mari producatoare de legume din Europa (Spania, Italia, Olanda, Grecia sau Marea Britanie) precum si Turcia, SUA si China, a anuntat marti Agentia pentru Alimentatie, Sanatate,

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a urcat la 56 de morti si aproape 2.000 de persoane contaminate, au anuntat autoritatile locale, la o zi dupa avertismentul lansat de presedintele Xi Jinping in legatura cu o accelerare a propagarii noului tip de coronavirus,