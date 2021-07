Covid-19 schimbă regulile vacanțelor. Vapoarele de croazieră îi mută pe cei nevaccinați la clasa a doua La bordul uriașei nave de croaziera Freedom of the Seas, care calatorește de la Miami la Bahamas, pasagerii care nu sunt vaccinați impotriva Covid-19 sunt privați de cazinou, club de noapte, sushi bar și alte facilitați. O noua „clasa a doua” pe „Titanicurile” moderne. La bordul acestei nave, Jack, din filmul „Titanic”, ar putea sa se intalneasca cu Rose? Nu, […] The post Covid-19 schimba regulile vacanțelor. Vapoarele de croaziera ii muta pe cei nevaccinați la clasa a doua first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia impune noi reguli pentru turiștii care vor sa intre in țara. Din 1 iulie, toți cei care intra in țara pe cale terestra vor fi testați la Covid-19, indiferent daca au fost vaccinați sau au trecut prin boala.

- Vești triste pentru turiștii romani care merg cu mașina in Grecia! De la 1 iulie, ei vor fi testați la punctele de frontiera indiferent daca au fost vaccinați sau nu anti-Covid. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, persoanele depistate pozitiv la aceste teste vor fi supuse carantinei pentru 10…

- Grecia impune noi reguli pentru turiștii care vor sa intre in țara - de maine, cel mai probabil, toți cei care intra in țara pe cale terestra vor fi testați la Covid-19, indiferent daca au fost vaccinați sau au trecut prin boala, iar cei care au un rezultat pozitiv vor sta in carantina 10 zile daca…

- Doua persoane au fost testate pozitiv cu covid-19 la bordul Celebrity Millennium, unul dintre primele vase plecate in croaziera in America de Nord de la inceputul pandemiei, in pofida faptului ca ”echipajul si pasagerii au fost vaccinati”, anunta compania de croaziera Royal Caribbean, relateaza AFP,…

- Doua persoane au fost testate pozitiv cu covid-19 la bordul Celebrity Millennium, unul dintre primele vase plecate in croaziera in America de Nord de la inceputul pandemiei, in pofida faptului ca „echipajul si pasagerii au fost vaccinati”, anunta compania de croaziera Royal Caribbean, relateaza AFP.

- Producatorul de medicamente Pfizer lucreaza in prezent la o pastila anti-COVID care sa poata fi administrata pe cale orala. Aceasta pastila antivirala ar putea fi disponibila publicului larg pana la sfarșitul acestui an, a declarat CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, intr-un interviu acordat CNBC , relateaza…

- O pastila anti-COVID va fi dezvoltata de compania de medicamente Pfizer. Aceasta va putea fi aministrata pe cale orala, iar pâna la finalul acestui an ar putea sa fie scoasa pe piața. CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, a declarat într-un…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița anunța modificari in ceea ce privește modalitatea de programare pentru vaccinarea anti-coronavirus. Programarea se poate face telefonic, direct la centrul de vaccinare sau in spitalele non-COVID. „In mod deosebit, in mediul rural și nu…