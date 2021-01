Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Pfizer, asociat cu laboratorul german BioNTech, a anuntat sambata un "plan" care trebuie sa-i permita sa limiteze cu o saptamana intarzierile de livrari de vaccin contra Covid-19, in momentul in care Europa este ingrijorata ca livrarile de doze vor intarzia "trei, patru saptamani",…

- Compania Pfizer va reduce temporar livrarile in Europa ale vaccinului impotriva COVID-19, dezvoltat impreuna cu BioNTech, in perioada in care isi imbunatateste capacitatea de productie, au anuntat vineri compania si Institutul Norvegian de Sanatate Publica (FHI). „Am primit acest mesaj astazi, cu putin…

- Mai multe țari membre ale Uniunii Europene critica ritmul distribuirii vaccinurilor anti-Covid-19. Ele susțin ca primesc cantitati mai mici de vaccinuri și se plang de incertitudine cu privire la livrarile viitoare, insa compania Pfizer spune ca aprovizionarea decurge conform planificarii, transmite…

- Europa a lansat campania de vaccinare impotriva Covid-19, duminica, dar multi europeni sunt sceptici fata de viteza cu care au fost realizate studiile clinice pentru vaccinuri si sunt reticenti sa se vaccineze, relateaza Reuters, citand mai multe sondaje de opinie, scrie news.ro. Uniunea Europeana…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri seara, primul vaccin impotriva coronavirusului, produs de companiile Pfizer si BioNTech, a anuntat luni seara presedintele institutiei, Ursula von der Leyen. „Astazi, adaugam un alt capitol important in lupta noastra impotriva Covid-19. Am luat decizia de a pune…

- Ziarul Unirea Prima solicitare, pentru autorizarea unui vaccin anti-Covid, facuta de grupul farmaceutic Pfizer. Ar putea primi acceptul in luna decembrie Grupul farmaceutic american Pfizer, impreuna cu partenerul acestuia german, BioNTech, au solicitat Agenției americane pentru medicamente (FDA), autorizarea…

- Grupul farmaceutic american Pfizer si partenerul sau german BioNTech au cerut vineri Agentiei americane pentru medicamente (FDA) sa ii autorizeze vaccinul impotriva COVID-19, boala cauzata de acest virus. Aceștia sunt primii producatori din SUA sau Europa care fac acest demers. Citește și: SONDAJ…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a aprobat un contract cu laboratoarele american Pfizer si german BioNTech in vederea achzitionarii a peste 300 de milioane de doze de vaccin impotriva covid-19, dintre care primele doze ar putea fi livrate pana la sfarsitul lui 2020, - cel de-al patrulea contract…