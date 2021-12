Covid-19: Penurie de moși Crăciun, în SUA Cu cateva zile inainte de sarbatoarea Craciunului, in SUA este o penurie de candidați la rolul de moși cu barba alba și mantie roșie, angajați in centrele comerciale sau la evenimente private. Și principalul motiv este Covid-19. Majoritata celor care aspira a rolul de Moș Craciun sunt persoane de peste 70 de ani, categorie de varsta cu risc mai mare de a dezvolta forme grave de Covid-19 și din pacate fara schema completa de vaccinare. Mitch Allen, fondatorul agenției de angajare de moși de Craciun, HireSanta.com, declara pentru AFP ca, in acest an, a pierdut 335 de moși și estima la peste o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

