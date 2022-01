Covid-19 lasă armata fără chiloți. Soldații trebuie să predea lenjeria intimă viitorilor recruți Soldații norvegieni vor trebui acum sa predea chiloții, sutienele și șosetele, dupa serviciul militar, succesorilor lor, deoarece armata din Norvegia se confrunta cu probleme de stocuri din cauza Covid-19, a informat televiziunea publica NRK. Pana de curand, militarii demobilizați puteau sa-și paraseasca garnizoana cu tot cu lenjeria care le fusese data in timpul serviciului sub […] The post Covid-19 lasa armata fara chiloți. Soldații trebuie sa predea lenjeria intima viitorilor recruți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

