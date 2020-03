Stiri pe aceeasi tema

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) are suflet mare. Intors in Suedia, atacantul lui AC Milan se gandește numai la Italia și strange fonduri pentru spitalele in lupta cu coronavirusul. „Țara pe care o iubesc se afla intr-un moment dramatic și vreau sa fac ceva concret pentru ea. De aceea, am creat fundația…

- Un barbat din Suceava, care s-a intors din Belgia, nu a intrat in izolare, așa cum solicitasera autoritațile. Intre timp, barbatul a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, iar autoritațile fac ancheta epidemiologica, insa se pare ca barbatul a intrat in contact cu peste 1000 de persoane. Omul s-a intors…

- Bilant de coronavirus la Iasi: pana ieri erau peste 700 de persoane izolate la domiciliu dupa ce au venit din tari sau zone cu risc epidemic. Niciuna nu primeste hrana sau alte bunuri prin intermediul autoritatilor. Nu exista persoane in carantina, in schimb, patru ieseni aflati in autoizolare au fost…

- Al optulea caz diagnosticat cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei este un barbat in varsta de 51 de ani din județul Olt, care a calatorit din Italia cu același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul nu prezinta simptome specifice și este internat…

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...

- Epidemia de coronavirus pare sa ia amploare in Romania. Al 8-lea roman a fost confirmat cu virusul ucigaș din China. Este vorba de o femeie de 51 ani, din Olt, care a calatorit din Italia in același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Femeia se afla in […]…

- Epidemia de coronavirus COVID - 19 pare sa ia amploare in Romania. Al 8-lea roman a fost confirmat cu acest coronavirus.Vezi și: Cercetatorii chinezi vin cu o IPOTEZA BOMBA: coronavirusul a fost transmis prin intermediul unei specii pe cale de dispariție A fost confirmat pozitiv al 8-lea…

- Analizele efectuate in laboratorul Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara pentru toti cei 11 suspecti de coronavirus sunt negative, a declarat duminica managerul spitalului, dr. Voichita Lazureanu, intr-o conferinta de presa. Potrivit acesteia, este vorba despre cinci pasageri si…