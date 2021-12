Covid-19. Israel începe administrarea celei de-a patra doze Premierul Naftali Bennett a anunțat ca toți israelienii cu varsta de peste 60 de ani și personalul medical vor avea dreptul la o a patra doza de vaccin anti-Covid-19, dupa consultarea unui grup de experți. Declarațiile vin intr-un moment in care Israel se lupta sa limiteze raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, decretand interdicții de calatorie […] The post Covid-19. Israel incepe administrarea celei de-a patra doze first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Naftali Bennett a anuntat marti ca toti israelienii cu varsta peste 60 de ani si personalul medical vor avea dreptul la o a patra doza de vaccin anti-COVID-19, dupa consultarea unui grup de experti, relateaza AFP. „Cetatenii Israelului au fost primii din lume care au primit a treia doza de…

- Albert Bourla, directorul executiv de la Pfizer, a facut primele declarații despre doza a patra de vaccin, in contextul in care tulpina Omicron risca sa fie o amenințare pentru toata lumea. De asemenenea, acesta a dat asigurari privind protecția pe care doza a treia de vaccin o ofera in fața noii variante…

- Autoritațile sanitare din Statele Unite au aprobat, vineri, administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-coronavirus pentru toți adulții vaccinați cu schema completa care doresc sa o faca și care au cel puțin șase luni de la administrarea celei de-a doua doze, relateaza Reuters. Doza booster „contribuie…

- Germania decide administrarea celea de-a treia doze de vaccin anti-Covid tuturor, la șase luni dupa a doua doza. Intre timp, președintele landului Turingia, Bodo Ramelow, a amenințat ca nu va mai trata persoanele...

- Vaticanul a anuntat, miercuri, ca a inceput administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 persoanelor de peste 60 de ani. Printre primii vaccinați se numara si Papa Francisc, in varsta de 84 de ani, relateaza EFE. “In a doua jumatate a lunii octombrie, Directia de Sanatate si Igiena a…

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 in unele tari este "imorala" in conditiile in care inocularile stagneaza in Africa, a declarat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza miercuri CNN,

- De ieri, timp de 5 zile, medicii, asistentele, dar și infirmierele și toți cei care lucreaza in zona administrativa a Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara se pot imuniza cu doza a treia de ser Pfizer. Lor li se vor alatura, de astazi, angajații Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara.…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Buzau a anuntat ca in Centrul de vaccinare anti-COVID-19 din incinta institutiei a fost reluata activitatea, incepand de marti, administrarea celei de-a treia doze, potrivit Agerpres. Totodata, in aceasta dimineata a demarat si administrarea celei de-a…