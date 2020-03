Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a raportat prezența noului coronavirus in țara, prin inregistrarea a doua cazuri de persoane infectate. Premierul Viktor Orban scria aseara pe contul sau de Facebook ca aceștia sunt doi studenți din Iran. El a menționat ca niciunul dintre ei nu prezinta simptomele, dar este confirmat clinic…

- Majoritatea deceselor au fost inregistrate in provincia Hubei din China, locul unde a fost identificata pentru prima oara boala COVID-19. Noi cazuri au fost raportate in alte zece tari, inclusiv peste 40 in Iran si 29 in Italia. La nivel global au fost confirmate aproape 90.000 de cazuri, cresterea…

- Riscul raspandirii si al impactului coronavirusului la nivel global este in prezent ‘foarte ridicat’, a declarat vineri, la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, referindu-se la noile cazuri de infectare din mai multe tari provenite din Italia…

- De asemenea, nu sunt persoane suspecte care sa necesite carantina!In momentul de fata, 52 persoane sunt izolate la domiciliu (numarul include si apartinatorii persoanelor care vin din Italia). La nivel national, exista un singur caz confirmat de infectie cu Coronavirus, la o persoana din jud. Gorj.…

- Epidemia de coronavirus ia amploare. In Europa, cele mai multe țari au raportat imbolnaviri, majoritatea cu originea in Italia. In Peninsula sunt peste 520 de cazuri și 14 decese. Sunt și cateva zeci de persoane care s-au recuperat de pe urma bolii.

- Insa, un expert al Organizației Mondiale a Sanatații a sugerat ca acesta nu pare sa fie cazul real. Bruce Aylward, care a condus o misiune internaționala in China pentru a afla despre virus și raspunsul Chinei la acest fenomen, a spus ca specialiștii nu au vazut acele cazuri de vindecare sau cele…

- Autoritațile de la Roma au confirmat inca 3 decese, bilanțul ajunge astfel la 10 morți de la declanșarea epidemiei. Din cele 20 de regiuni ale Italiei, 7 sunt afectate de noul tip de coronavirus. Astazi au mai fost depistate inca 54 de cazuri dintr-un total de 283.

- Secretarul de stat pentru transporturi al Frantei, Jean-Baptiste Djebbari, a declarat luni ca nu este necesara inchiderea frontierei cu Italia, in pofida raspandirii coronavirusului, transmite Reuters.