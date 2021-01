Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Jean Castex a anuntat noi restrictii dure la frontierele Covid-19, astfel incat, de duminica, accesul calatorilor din afara UE este interzis, cu exceptia celor in calatorii esentiale, relateaza BBC.

- Premierul francez Jean Castex a anunțat noi restricții dure la frontierele Covid-19, astfel incat, de duminica, accesul calatorilor din afara UE este interzis, cu excepția celor in calatorii esențiale, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Cerințele de testare din interiorul UE vor fi, de asemenea,…

- Situatia extinderii, ca o noua epidemie, a tulpinii engleze de Covid, determina mai multe țari europene sa reacționeze sever, prin masuri extreme. Franța, de pilda, iși inchide, incepand de duminica, frontierele pentru toate țarile care nu fac parte din Uniunea Europeana, cu excepția unui „motiv imperios”,…

- Premierul Jean Castex a anunțat ca masura intra in vigoare duminica, 30 ianurie, la miezul nopții. Acesta a precizat ca va fi permisa doar intrarea in țara a cetațenilor care au ”un motiv imperios”. ”Orice intrare in Franta si orice iesire de pe teritoriul nostru dinspre sau catre o tara din afara Uniunii…

- Franta isi va inchide, incepand de duminica, frontierele pentru tarile din afara Uniunii Europene, pentru a incerca sa evite propagarea epidemiei de coronavirus, a anuntat premierul Jean Castex.

- Franta va interzice toate intrarile si iesirile dinspre sau spre o tara care nu face parte din UE incepand de duminica, la miezul noptii, a anuntat premierului Jean Castex. Franta isi va inchide de duminica frontierele pentru tarile din afara Uniunii Europene, ″cu exceptia unui motiv imperios″⁣, pentru…

- Franța iși va inchide, incepand de duminica, frontierele pentru toate țarile care nu fac parte din Uniunea Europeana, cu excepția unui „motiv imperios”, in incercarea de a limita raspandirea noilor variante ale coronavirusului, a anunțat vineri premierul Jean Castex, transmite Thelocal.fr.

- Franta isi va inchide de duminica frontierele pentru tarile din afara Uniunii Europene, ''cu exceptia unui motiv imperios'', pentru a incerca sa limiteze raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat vineri premierul Jean Castex, relateaza AFP. ''Orice intrare…