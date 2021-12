Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii concursului Miss World 2021 au amanat timp de 90 de zile finala care urma sa se desfasoare joi seara la Coliseo din Puerto Rico, dupa ce 23 dintre cele 98 de concurente si membri ai personalului tehnic au fost testati pozitiv la COVID-19, relateaza EFE.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a indemnat tarile lumii sa dea dovada de mai multa ambitie in ceea ce privește vaccinarea populației, informeaza AFP. Potrivit lui Guterres, obiectivul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), este ca fiecare tara din lume…

- Organizatorii concursului Miss World 2021 au amanat timp de 90 de zile finala care urma sa se desfasoare joi seara la Coliseo din Puerto Rico, dupa ce 23 dintre cele 98 de concurente si membri ai personalului tehnic au fost testati pozitiv la COVID-19, relateaza EFE, preluata de Agerpres. Ca urmare…

- Organizatorii concursului Miss World 2021 au amânat timp de 90 de zile finala care urma sa se desfasoare joi seara la Coliseo din Puerto Rico, dupa ce 23 dintre cele 98 de concurente si membri ai personalului tehnic au fost testati pozitiv la COVID-19, relateaza EFE, preluata de Agerpres.Ca…

- Organizatorii concursului Miss World 2021 au amanat timp de 90 de zile finala care urma sa se desfasoare joi seara la Coliseo din Puerto Rico, dupa ce 23 dintre cele 98 de concurente si membri ai personalului tehnic au fost testati pozitiv la COVID-19, relateaza EFE. Ca urmare a numarului de contagieri,…

- China avertizeaza ca varianta cu raspandire rapida a Covid, Omicron, va iniția provocari in gazduirea Jocurilor Olimpice de iarna, din februarie, de la Beijing, conform AFP. Chiar daca China a incetinit raspandirea virusului Sars-Cov-2 la granițele sale prin restricții de calatorie și carantinari rapide,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat sambata noi masuri destinate sa stopeze propagarea noii variante Omicron a coronavirusului, dupa ce ministrul sanatatii, Sajid Javid, a informat in cursul zilei ca doua cazuri de infectare au fost depistate in Marea Britanie, transmite Reuters. „Vom solicita…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile este duminica, in Bucuresti, de 10,13 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Este a saisprezecea zi in care rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade in Capitala, cea mai mare valoare fiind atinsa pe 22 octombrie – 16,54. In…