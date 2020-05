Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. In cursul zilei de 24 mai a.c., peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița…

- Un barbat in varsta de 52 de ani aflat intr-un centru de carantina din judet, care ameninta ca se sinucide daca nu este lasat sa plece acasa, a fost convins de politistii negociatori sa renunte la gestul extrem, au informat, sambata seara, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- La data de 5 mai 2020, la niveuo județului Alba sunt 213 persoane depistate pozitiv, 147 persoane vindicate și 11 decese (la persoane care au ieșit positive la testare dar care aveau și alte afecțiuni). Luni, 4 mai, in Alba, a fost realizat, din nou, un numar foarte mare de teste – 694 (548 de teste…

- La data de 2 mai 2020, la nivelul judeului Alba, sunt 208 persoane depistate pozitiv, 133 de persoane vindecate (64% raportat la total confirmați) și 11 decese. Vineri, a fost realizat un numar de 323 de teste (205 in laboratorul DSP – 99 prin metoda pooling și 106 individuale). Laboratorul SJU a prelucrat…

- La data de 11 aprilie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au depistat doua persoane de 27 si 57 de ani, din Racovita, care nu au respectat masura izolarii la domiciliu. Acestea au fost sanctionate contraventional cu amenda, in valoare de 40.000 de lei, fiind introduse…

- Pana astazi, 8 aprilie 2020, in județul Alba se inregistreaza 81 de cazuri de coronavirus și 3 decese. De asemenea, 476 persoane se afla in carantina, 100 persoane ieșite din carantina, 982 persoane izolate la domiciliu, 3.107 persoane ieșite din izolare. Aproximativ 1250 de teste au fost efectuate…

- O persoana dintr-un sat apartinator de orasul Ocna Mures care nu a respectat masura izolarii la domiciliu a fost dusa joi in carantina, intr-un spatiu din Aiud, fiind primul caz de acest gen inregistrat in judetul Alba dupa intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2."Azi, 26 martie 2020,…

- Prefectura Dolj a transmis situatia epidemiologica din judet, pana astazi 23 martie la ora ora 9.00. In prezent avem: 2.734 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 236 de persoane se afla in carantina, 22 persoane au ieșit din carantina. Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sanatoase…