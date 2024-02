Polițiștii din Dâmbovița au intensificat acțiunile pentru siguranța traficului Polițiștii din Dambovița au intensificat acțiunile pentru siguranța traficului, la data de 28 februarie a.c., in intervalul orar 05:00-10:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, au organizat o acțiune de tip Blitz, pe drumul național 7 și drumul național 61, obiectivul principal fiind acela de a crește gradul de siguranța in randul [...] The post Polițiștii din Dambovița au intensificat acțiunile pentru siguranța traficului first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

